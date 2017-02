Podemos confirmar oficialmente que Windows 10 Cloud soportará aplicaciones Win32, una buena noticia que rompe con esa limitación inicial a las aplicaciones UWP, aunque tenemos un pero importante que sin duda afectará a la experiencia de uso de ese sistema operativo.

Ese soporte de aplicaciones Win32 estará limitado a aquellas que provengan de la Windows Store, es decir, en Windows 10 Cloud sólo podremos instalar aplicaciones Win32 directamente desde la tienda oficial de Microsoft, nada que provenga de otras fuentes.

¿Y funcionan correctamente? Sí, como decimos está confirmado a través de pruebas directas que todas las aplicaciones Win32 descargadas directamente de la Windows Store funcionan sin problemas en Windows 10 Cloud.

No hay duda de que esta decisión por parte de Microsoft ha sido muy inteligente, ya que la combinación de aplicaciones Win32 y UWP aumenta en gran medida las posibilidades de ese nuevo sistema operativo, y al mismo tiempo la limitación a la Windows Store tiene un lado positivo aunque a simple vista no lo parezca.

Al limitar las instalaciones de aplicaciones a una fuente original se potencia la seguridad y la protección del equipo, ya que se cierran vías no oficiales y se reduce la posibilidad de acabar instalando algo que contenga malware.

Dado que Windows 10 Cloud estará enfocado a centros educativos y a empresas esa limitación tiene aún más sentido, ya que para dichos entornos la mayoría de las aplicaciones básicas se podrán encontrar sin problemas en la Windows Store, y con ella se facilitará el trabajo seguro y el correcto funcionamiento de los equipos.

Como dato curioso antes de terminar tenemos los “consejos” de Microsoft, que como vemos están presentes también en Windows 10 Cloud y seguirán centrados en recordar al usuario que Edge es mejor que otros navegadores.

If you try to install Google Chrome on Windows 10 Cloud, you'll get this prompt. Cheeky. pic.twitter.com/vsfIyc4pbu

— Zac Bowden (@zacbowden) 27 de febrero de 2017