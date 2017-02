Un nuevo estudio realizado por RiskBased Security ha confirmado que Windows 10 tuvo más vulnerabilidades que Windows 7 en 2016, lo que significa que Microsoft ha tenido que trabajar duro para mantener protegido su último sistema operativo.

Echando un vistazo a los datos concretos nos encontramos con que Windows 10 registró un total de 705 vulnerabilidades, mientras que Windows 7 tuvo 647 vulnerabilidades.

Ambos ocupan la segunda y cuarta posición respectivamente, ya que el primer puesto queda reservado para Internet Explorer y sus 1.261 vulnerabilidades, y el tercer puesto lo ocupa Windows Server 2012 con 660 vulnerabilidades. Cierra el top cinco Windows Vista con 621 vulnerabilidades.

Es importante tener en cuenta que estos números no quieren decir que Windows 10 haya sido menos seguro o que sus usuarios hayan estado expuestos a problemas graves, ya que por lo general se trata de vulnerabilidades que fueron descubiertas antes de que llegaran a hacerse públicas y pudieron ser resueltas directamente por Microsoft.

Esto supone, en definitiva, que aunque los números puedan generar una cierta sensación de alarma no existió un peligro real para el usuario, puesto que no hablamos de vulnerabilidades conocidas y por tanto no llegaron a ser explotadas.

Microsoft sigue trabajando para mejorar la seguridad de Windows 10 y convertirlo en uno de los sistemas operativos más seguros del mundo, un objetivo ambicioso pero desde luego va por buen camino, sobre todo gracias a las novedades que traen las actualizaciones de gran calado (serie Redstone) y a las mejoras introducidas en Windows Defender.

